Витсель не будет продлевать контракт с «Боруссией» Д

Дата публикации: 06-12-2021

Николо Скира пишет, что Аксель Витсель намерен прекратить сотрудничество с «Боруссией» (Дортмунд).



По данным журналиста, бельгиец завершил переговоры с немецкой командой. Стороны сошлись на том, что контракт хавбека, действующий до лета 2022 года, продлен не будет.



При этом уйти из «Боруссии» Витсель может уже зимой. Агент 32-летнего футболиста предложил услуги своего клиента «Ювентусу», который интересовался им минувшим летом.



Среди претендентов на Витселя также значатся команды из МЛС и АПЛ. Однако официальных запросов по нему они пока не делали.



В Дортмунд Аксель перебрался в 2018 году. В сезоне 21/22 на его счету 21 поединок (без результативных действий).