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Ваноли возглавит «Спартак» в середине декабря

Дата публикации: 06-12-2021

 

«Метарейтинг» информирует, что Паоло Ваноли близок к подписанию соглашения со «Спартаком».

По данным ресурса, итальянец приедет в Москву 15-го декабря. На следующий день с ним будет подписан контракт, после чего «красно-белые» объявят о назначении нового тренера.

С лета 2021 года «Спартаком» руководит Руй Витория. Однако дела у португальца идут не слишком хорошо. По итогам 17 туров его подопечные находятся лишь на 9-й строчке в РПЛ, имея в своем активе 23 очка. От места, дающего право участвовать в еврокубках, клуб отстает на 4 балла. При этом москвичи имеют неплохие шансы на выход из группы в нынешнем розыгрыше Лиге Европы.

Соглашение с Виторией, ранее возглавлявшим команду «Аль-Наср», рассчитано до лета 2023 года.

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