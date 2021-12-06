«МЮ» нашел замену Погба в «Астон Вилле»

Дата публикации: 06-12-2021

«Ман Юнайтед» прорабатывает вопрос с подписанием Джона Макгинна. В 27-летнем хавбеке «Астон Виллы» боссы «манкунианцев» видят замену Полю Погба, будущее которого в команде остается под вопросом.



Ранее СМИ сообщали о том, что француз может покинуть «Олд Траффорд» по окончании сезона. Если полузащитник не станет продлевать сотрудничество с командой, то «Юнайтед» попытается заполучить Макгинна.



В «Астон Вилле» рассматривают вариант с продажей своего футболиста. Руководство «львов» хочет получить за него не менее 50 млн фунтов (около 58 млн евро). За бирмингемцев Макгинн выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 13 играх, отметившись 3 голами и 1 результативным пасом.



Источник – «The Sun».