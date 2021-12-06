Два лондонских клуба интересуются Икарди

Дата публикации: 06-12-2021

Карьера Мауро Икарди может продолжиться в Англии. Об этом рассказал Экрем Конур.



Инсайдер пишет, что интерес к 28-летнему бомбардиру проявляют «Арсенал» и «Челси». Трансфер аргентинца также рассматривают несколько итальянских команд.



Икарди, карьера которого начиналась в «Сампдории», перебрался в «ПСЖ» в июле 2020 года. Парижане заплатили «Интеру» за нападающего 60 млн евро. После того, как клуб подписал Месси, Икарди не всегда находится место в составе.



В сезоне 2021/2022 Мауро провел за «красно-синих» 15 поединков, в которых забил 3 мяча. Соглашение аргентинца с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до июня 2024 года. С 2013 года он вызывается в национальную сборную.



Стоимость нападающего – 35 млн евро (по версии Transfermarkt.de).