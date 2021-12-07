«Ювентус» не планирует платить 35 млн евро за Морату в конце сезона

Дата публикации: 07-12-2021

Альваро Мората вряд ли продолжит выступление в составе «Ювентуса» по окончании сезона. Сейчас форвард играет за туринцев на правах аренды.



Ресурс «Football Italia» уточняет, что итальянская команда не намерена выкупать испанца за 35 млн евро, прописанных в арендном договоре. «Бьянконери», уже заплатившие «Атлетико» 20 млн евро за 2 года выступления Мораты в их составе, готовы оформить полноценный переход лишь в случае уменьшения суммы компенсации за нападающего. В противном случае «Юве» попытается найти другого игрока.



В сезоне 2021/2022 на счету Мораты 5 забитых мячей и 2 голевые передачи в 19 встречах за туринцев.



Рыночная стоимость 29-летнего испанца равняется 45 млн евро («Transfermarkt»).