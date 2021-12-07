«Барселона» не у дел. Онана продолжит карьеру в «Интере»

Дата публикации: 07-12-2021

Фабрицио Романо в своем «Твиттере» рассказал о возможном продолжении карьеры Андре Онаны.



Журналист написал следующее: «Позиция «Интера» по соглашению с Онаной не поменялась, несмотря на то, что некоторые СМИ отправляли голкипера в «Барселону». Стороны согласовали детали 4-летнего контракта в июле в устной форме. «Интер» ожидает момента, когда можно будет подписать все документы и заявить голкипера. В новый клуб Онана перейдет на правах свободного агента».



25-летний камерунец является игроком «Аякса», куда он перешел из «Барселоны» зимой 2015 года. Его соглашение с клубом из Нидерландов истекает ближайшим летом.



В нынешнем сезоне кипер, ранее отбывавший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, провел за «Аякс» всего 1 встречу.