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Окружение Месси недовольно Почеттино

Дата публикации: 07-12-2021

В «ПСЖ» назревает серьезный конфликт.

По данным «L'Equipe», в окружении Лионеля Месси недовольны работой Маурисио Почеттино. Здесь считают, что неуверенная игра аргентинца обусловлена неудачным взаимодействием с тренером. Специалист так и не нашел 34-летнему форварду место на поле и регулярно меняет его позицию. Подобная ситуация не позволяет Лео проявить себя в полной мере, из-за чего он подвергается критике.

Не устраивает окружение аргентинца и тактическая модель игры Почеттино. По их мнению, специалист выбирает чрезмерно сложный план на матчи.

«ПСЖ», несмотря на лидерство в чемпионате и выход в плей-офф Еврокубков, продолжают критиковать. Достается и Месси, который не показывает в Париже своих лучших качеств.

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