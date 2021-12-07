Окружение Месси недовольно Почеттино

Дата публикации: 07-12-2021

В «ПСЖ» назревает серьезный конфликт.



По данным «L'Equipe», в окружении Лионеля Месси недовольны работой Маурисио Почеттино. Здесь считают, что неуверенная игра аргентинца обусловлена неудачным взаимодействием с тренером. Специалист так и не нашел 34-летнему форварду место на поле и регулярно меняет его позицию. Подобная ситуация не позволяет Лео проявить себя в полной мере, из-за чего он подвергается критике.



Не устраивает окружение аргентинца и тактическая модель игры Почеттино. По их мнению, специалист выбирает чрезмерно сложный план на матчи.



«ПСЖ», несмотря на лидерство в чемпионате и выход в плей-офф Еврокубков, продолжают критиковать. Достается и Месси, который не показывает в Париже своих лучших качеств.