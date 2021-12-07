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«Милан» планирует подписать Миленковича и Йовича

Дата публикации: 07-12-2021

Издание «La Gazzetta dello Sport» раскрыло трансферные планы «Милана» на ближайшее будущее.

Итальянцы намерены усилиться сразу 2 сербскими игроками. Речь идет о Луке Йовиче, принадлежащем «Реалу», и Николе Миленковиче из «Фиорентины». Трансферы помогут закрыть проблемные позиции, которые стали отчетливо видны после травм ключевых игроков.

Йович перебрался в «Реал» в июле 2019 года. В сезоне 21/22 в его активе 9 игр за «сливочных» (1 гол, 2 ассиста). Transfermarkt.de оценивает 23-летнего форварда в 20 млн евро. Его контракт с мадридцами заканчивается в 2025 году.

Миленкович в сезоне 21/22 провел за «Фиорентину» 14 игр и отметился 1 ассистом. Его стоимость – 25 млн евро. Соглашение 23-летнего защитника с «фиалками» истекает летом 2023 года.

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