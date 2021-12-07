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«Ливерпулю» нужен хавбек «Наполи»

Дата публикации: 07-12-2021

Фабиан Руис, выступающий за «Наполи», интересен «Ливерпулю». Информацией поделился ресурс «Fichajes».

В руководстве «мерсисайдцев» прорабатывают варианты усиления средней линии, а хавбек неаполитанцев оптимально подходит для этого. Сделку стороны могут оформить ближайшим летом. Сам футболист готов попробовать свои силы в Англии.

Руис защищает цвета «Наполи» с 2018 года. В итальянскую команду он перебрался из «Бетиса». В нынешнем сезоне в активе 25-летнего испанца 18 поединков в составе неаполитанцев, в которых он отметился 5 голами и 3 ассистами.

Его контракт с клубом заканчивает свое действие в 2023 году. Ценник на хавбека равняется 45 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее СМИ писали, что Руисом интересуются «Реал» и «ПСЖ».

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