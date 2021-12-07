«Ливерпулю» нужен хавбек «Наполи»

Дата публикации: 07-12-2021

Фабиан Руис, выступающий за «Наполи», интересен «Ливерпулю». Информацией поделился ресурс «Fichajes».



В руководстве «мерсисайдцев» прорабатывают варианты усиления средней линии, а хавбек неаполитанцев оптимально подходит для этого. Сделку стороны могут оформить ближайшим летом. Сам футболист готов попробовать свои силы в Англии.



Руис защищает цвета «Наполи» с 2018 года. В итальянскую команду он перебрался из «Бетиса». В нынешнем сезоне в активе 25-летнего испанца 18 поединков в составе неаполитанцев, в которых он отметился 5 голами и 3 ассистами.



Его контракт с клубом заканчивает свое действие в 2023 году. Ценник на хавбека равняется 45 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали, что Руисом интересуются «Реал» и «ПСЖ».