«Арсенал» поборется с «Ньюкаслом» за Рабьо

Дата публикации: 07-12-2021

Карьера 26-летнего Адриена Рабьо может получить продолжение в Англии. Хавбеком «Ювентуса» интересуются сразу 2 клуба АПЛ.



Среди претендентов на француза значатся «Ньюкасл» и «Арсенал». Туринцы готовы продать игрока в зимнее трансферное окно, если им поступит выгодное предложение. Рабьо перебрался в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента. До этого он защищал цвета «Пари Сен-Жермен». Трудовые отношения француза с итальянским грандом действуют до июня 2023 года.



В сезоне 2021/2022 Рабьо появлялся на поле в 16 поединках и отметился 1 результативной передачей. Известный портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника ровно в 30 млн евро.



С 2016 года Рабьо регулярно вызывается в национальную сборную Франции.