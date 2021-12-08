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«Шахтер» пытается перехватить у «Аталанты» Бога

Дата публикации: 08-12-2021

Фабрицио Романо рассказал о планах «Шахтера» побороться за Жереми Бога, принадлежащего «Сассуоло». Ранее СМИ в качестве основного претендента на хавбека называли «Аталанту», планировавшую заменить им Миранчука.

Журналист написал в «Твиттере», что на покупке Бога настаивает Роберто Де Дзерби, возглавивший «горняков» в мае 2021 года. Ранее специалист работал с 24-летним ивуарийцем, будучи наставником «Сассуоло».

«Аталанта» считается лидером в борьбе за Бога. Клуб из Бергамо готов выложить за игрока 20 млн евро. «Шахтер» данный факт не смущает, донецкая команда хочет попробовать переманить футболиста у итальянской команды.

За «Сассуоло» Бога выступает с 2018 года. В сезоне 21/22 на его счету 9 встреч в Серии А (3 ассиста).

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