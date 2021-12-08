Вейналдум рассматривает вариант с уходом из «ПСЖ»

Дата публикации: 08-12-2021

Джорджиньо Вейналдум не провел в составе «Пари Сен-Жермен» и полугода, а уже готов сменить команду. Новость об этом появилась на портале «Teamtalk».



31-летнего голландца не устраивает его статус во французском клубе. Полузащитник хочет вернуться в АПЛ, где он ранее играл в составе «Ньюкасла» и «Ливерпуля». Переход может состояться уже в январе.



Вейналдум защищает цвета «ПСЖ» с июля 2021 года. Найти себя во Франции у него пока не получается. В текущем сезоне Джорджиньо появлялся на поле с первых минут лишь в 9 встречах. Всего на его счету 3 забитых мяча и 1 результативная передача в 19 поединках.



Соглашение хавбека с «красно-синими» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Вейналдума равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).