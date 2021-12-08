«Бавария» хочет продлить контракт с Левандовски до 2025 года

Дата публикации: 08-12-2021

По данным «Abendzeitung», руководство «Баварии» намерено удержать Роберта Левандовски.



В Мюнхене уверены, что у поляка есть все шансы сохранить высокий уровень игры еще, как минимум, 4 года. Клуб готов предложить 33-летнему форварду соглашение, действующее до 2025 года.



Источник пишет, что проблемы у «Баварии» могут возникнуть с Пини Захави, представляющим интересы Левандовски. Ранее Давид Алаба, также работающий с Захави, переехал из Мюнхена в Мадрид, став игроком «Реала». СМИ сообщали, что аналогичным маршрутом может проследовать и поляк.



Нынешний трудовой договор Роберта с мюнхенцами рассчитан до 2023 года. В сезоне 2021/2022 в его активе 27 голов и 2 результативных паса в 21 встрече во всех клубных турнирах.