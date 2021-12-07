Тухель отказался отпускать Вернера и Зиеша в «Барселону» зимой

Дата публикации: 07-12-2021

«Барселоне» интересен вариант с арендой Хакима Зиеша и Тимо Вернера. Каталонцы намерены заполучить игроков «Челси» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил ресурс «Diario Sport».



Также источник рассказал, что представители «сине-гранатовых» уже общались на эту тему с директором «аристократов». Марина Грановская, понимая, что из-за нехватки игрового времени ценник на футболистов может упасть, согласилась отпустить их в Испанию.



Однако против этого выступил Томас Тухель, возглавляющий «Челси». Специалист, имеющий большое влияние в клубе, не захотел, чтобы команда несла потери зимой.



В сезоне 21/22 Зиеш и Вернер появляются на поле нерегулярно. Немец провел за «Челси» 12 игр (3 гола, 1 ассист), марокканец – 15 игр (3 гола, 4 ассиста).