«Милан» намерен продлить контракт с Круничем

Дата публикации: 08-12-2021

«Милан» планирует предложить Раде Круничу новый контракт. Информацией поделился ресурс «Calciomercato». Встреча представителей «россонери» с агентами боснийца должна состояться в ближайшее время.



Состав «Милана» Крунич, являющийся воспитанником команды «Сутьеска Фоча», пополнил летом 2019 года, подписав с итальянцами 5-летнее соглашение. Отмечается, что в клубе подготовили для 28-летнего полузащитника контракт с улучшенными условиями, рассчитанный до 2025 года.



В текущем розыгрыше Серии А Крунич провел за «Милан» 13 поединков, в которых сделал 1 результативную передачу.



Рыночная стоимость хавбека равняется 6 000 000 евро (согласно оценке Transfermarkt.de).



За основную сборную Боснии и Герцеговины футболист выступает с 2016 года.