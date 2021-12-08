Феликс намерен покинуть «Атлетико» зимой

Дата публикации: 08-12-2021

По информации «Marca», Жоау Феликс готов попрощаться с «Атлетико». Португалец может покинуть мадридскую команду зимой. Форвард уверен, что его ждет большое будущее в другом клубе, потому готов решиться на подобный шаг.



Феликс переходил в «Атлетико» в статусе одного из самых многообещающих игроков в мире. «Матрасники» заплатили за него «Бенфике» 127 млн евро. Теперь боссы мадридцев планируют получить за Жоау схожую компенсацию.



В текущем сезоне Феликс выступает не слишком удачно. За команду Диего Симеоне он провел 12 игр, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными пасами. Его контрактное соглашение с «Атлетико» в силе до июня 2026 года.



Transfermarkt.de оценивает португальца в € 70 млн.