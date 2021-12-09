Тедеско близок к подписанию контракта с «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 09-12-2021

Ресурс «Sky» информирует, что новым наставником «Лейпцига» может стать Доменико Тедеско, ранее работавший с российским «Спартаком». В сезоне 20/21 «красно-белые» под его руководством финишировали на 2-ой строчке в РПЛ.



В настоящий момент место главного тренера «быков» вакантно. Джесси Марш, возглавлявший «РБ Лейпциг», покинул свой пост 5-го декабря. По данным источника, 8 декабря между Тедеско и представителями клуба должны были состояться финальные переговоры. Если они завершатся успешно, то встреча против «Боруссии» (Менхенгладбах), запланированная на 11 число этого месяца, для 36-летнего специалиста может стать первой во главе «быков».



В тренерский штаб Тедеско войдут Макс Урванчки (тренер голкиперов) и Андреас Хинкель (помощник).