Далич продлил контракт со сборной Хорватии до 2024 года

Дата публикации: 09-12-2021

Златко Далич продолжит работу у руля сборной Хорватии.



На сайте Хорватского футбольного союза появилась информация о пролонгации контракта со специалистом. Новое соглашение с Даличем рассчитано до лета 2024 года.



55-летний наставник возглавил национальную команду в 2017 году. На ЧМ-2018 его дружина добралась до финала турнира, где проиграла французам. На Евро-2020 хорваты выступили менее удачно. В 1/8 финала сборная Далича уступила испанской команде (3:5).



Следует отметить, что хорваты уже обеспечили себе путевку в финальную стадию ЧМ-2022. В решающем поединке своей группы они одолели россиян (1:0).



Ранее СМИ писали, что тренерский штаб хорватской сборной пополнил Марио Манджукич.