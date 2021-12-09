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«Динамо» подписало контракт с воспитанником «Монако»

Дата публикации: 09-12-2021

Ноа Нехар, воспитывавшийся в структуре «Монако», продолжит выступление в украинском «Динамо». Алжирец рассказал о заключении договора с киевлянами в «Instagram».

Он написал следующее: «Рад сообщить о подписании первого для меня контракта с «Динамо» (Киев). Выражаю благодарность своей семьей, компании «VV Consulting», а также всему моему окружению за поддержку, которую они мне оказали в этот период. Самое сложное ждет впереди».

Изначально Нехар будет защищать цвета юношеской команды «бело-синих».

Следует отметить, что «VV Consulting» организовано Вадимом Васильевым, некогда занимавшим должность вице-президента «Монако». Ранее в «Динамо» перешел Самбу Диалло, также являющийся клиентом данного агентства.

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