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«Ман Сити» заинтересован в приобретении форварда «Атлетико»

Дата публикации: 09-12-2021

«Marca» пишет, что Жоау Феликс может перейти из «Атлетико» в «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола хочет заполучить талантливого португальца в свою команду. По данным ресурса, представители английской команды в скором времени обсудят с агентом форварда условия возможного сотрудничества.

Ранее эта же испанская газета уже публиковала статью, посвященную будущему Феликса. Сообщалось, что португалец хочет уйти из «Атлетико» в другой клуб, поскольку считает, что в новой команде он способен стать одним из лучших.

За «Атлетико» Феликс выступает с лета 2019 года. Его соглашение с «матрасниками» действует до июня 2026 года. В сезоне 21/22 в активе португальца 1 забитый мяч и 2 ассиста в 12 встречах за мадридцев.

Transfermarkt.de оценивает нападающего в 70 млн евро.

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