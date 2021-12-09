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Источник: переговоры «ПСЖ» с Зиданом продвигаются в позитивном ключе

Дата публикации: 09-12-2021

По информации «Cadena Ser», Маурисио Почеттино, с большой долей вероятности, покинет «Пари Сен-Жермен» ближайшим летом. Аргентинец хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» и уже ведет переговоры с английской командой.

Руководство парижан ищет замену Почеттино. Главным претендентом на его место является Зинедин Зидан. Сообщается, что переговоры между сторонами идут успешно. Однако на данный момент клуб и специалист не достигли договоренности, и уверенности, что 49-летний француз возглавит «ПСЖ», нет. При этом раньше лета 2022 года Зидана в парижском клубе точно не будет.

Последним местом работы французского специалиста был «Реал», из которого он ушел весной этого года. Примечательно, что кроме мадридцев Зидан никакие другие клубы не тренировал.

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