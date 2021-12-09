«Вест Хэм» намерен арендовать защитника «Манчестер Сити»

Дата публикации: 09-12-2021

Натан Аке, права на которого принадлежат «Ман Сити», может отправиться в «Вест Хэм» в зимнее ТО. Информацией поделился ресурс «Sky Sports».



«Молотобойцам», лишившимся из-за травм Анджело Огбонны и Курта Зума, необходим игрок в защитную линию. Закрыть проблемную позицию они намерены арендой Аке. Голландец, получающий в «Сити» мало игровой практики, готов попробовать себя в лондонском клубе.



«Горожане» выкупили контракт Аке в 2020 году у «Борнмута». Переход обошелся им в 45,3 млн евро. В текущем сезоне центрбек провел 10 поединков, в которых отметился 1 забитым мячом.



Ориентировочная стоимость Аке – 32 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»). Трудовой договор футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до середины 2025 года.