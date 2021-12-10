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«Лейпциг» объявил о назначении Тедеско главным тренером команды

Дата публикации: 10-12-2021

Экс-наставник «Спартака» теперь будет работать в «Лейпциге». Информация о назначении Доменико Тедеско тренером «быков» появилась на сайте немецкой команды. Сообщается, что специалист заключил с клубом соглашение до лета 2023 года.

На посту наставника «РБ Лейпциг» Тедеско сменит Джесси Марша, уволенного 5-го декабря. После 14 туров команда находится на 11-ой строчке в Бундеслиге.

В тренерский штаб Тедеско будут включены Макс Урванчки и Андреас Хинкель. Дебютным для 36-летнего специалиста на посту наставника «Лейпцига» станет поединок с менхенгладбахской «Боруссией», который пройдет 11-го декабря.

Последним местом работы Тедеско был «Спартак». Ранее он также тренировал «Шальке» и «Эрцгебирге».

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