Захарян стал обладателем награды лучшему молодому игроку РПЛ «Первая пятерка»

Дата публикации: 10-12-2021

Стал известен лауреат награды «Первая пятерка», ежегодно вручаемой лучшему из числа молодых футболистов РПЛ. В этом году премии удостоился Арсен Захарян, представляющий «Динамо».



Победитель определялся в голосовании с участием членов различных российских лиг, тренеров и функционеров клубов, журналистов, специалистов, работающих с юношескими сборными, и сотрудников организаций по развитию футбола. Захарян получил 445 баллов.



2-м с 312 баллами оказался Агаларов, выступающий за «Уфу». На строчку ниже разместился партнер Захаряна по команде – Тюкавин. Его результат – 238 баллов. Далее расположились Умяров («Спартак») и Хлусевич («Арсенал»), набравшие 160 и 114 баллов соответственно.



Годом ранее награды удостоился Дивеев из ЦСКА.