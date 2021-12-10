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Захарян стал обладателем награды лучшему молодому игроку РПЛ «Первая пятерка»

Дата публикации: 10-12-2021

Стал известен лауреат награды «Первая пятерка», ежегодно вручаемой лучшему из числа молодых футболистов РПЛ. В этом году премии удостоился Арсен Захарян, представляющий «Динамо».

Победитель определялся в голосовании с участием членов различных российских лиг, тренеров и функционеров клубов, журналистов, специалистов, работающих с юношескими сборными, и сотрудников организаций по развитию футбола. Захарян получил 445 баллов.

2-м с 312 баллами оказался Агаларов, выступающий за «Уфу». На строчку ниже разместился партнер Захаряна по команде – Тюкавин. Его результат – 238 баллов. Далее расположились Умяров («Спартак») и Хлусевич («Арсенал»), набравшие 160 и 114 баллов соответственно.

Годом ранее награды удостоился Дивеев из ЦСКА.

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