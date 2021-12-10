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«Арсенал» претендует на вингера «Реала»

Дата публикации: 10-12-2021

По информации «El Nacional», Лукас Васкес может продолжить карьеру в «Арсенале». «Пушкарям» интересен вариант с трансфером хавбека «Реала». Полузащитник готов попрощаться с мадридской командой, поскольку Карло Анчелотти предоставляет ему мало игровой практики. Сообщается, что Васкес крайне недоволен итальянским тренером.

Среди других претендентов на 30-летнего футболиста называются «Наполи», «Валенсия», «Рома» и «Севилья».

Контракт с Васкесом, являющимся воспитанником «Реала», истекает летом 2024 года. Его дебют в основе мадридцев состоялся в 2012 году. В сезоне 2021/2022 на счету хавбека 16 поединков за «сливочных» (1 забитый мяч).

Стоимость Лукаса равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).

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