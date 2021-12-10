ЦСКА планирует продлить контракт с Магнуссоном

Дата публикации: 10-12-2021

ЦСКА намерен пролонгировать соглашение с Хердуром Магнуссоном. Информацией поделился ресурс «Метарейтинг».



Сообщается, что «армейцы» уже обсуждают с агентом защитника возможность продления сотрудничества. Текущий контракт 28-летнего исландца с ЦСКА истекает ближайшим летом. О сроках действия нового соглашения информация отсутствует.



Состав «красно-синих» он пополнил летом 2018 года. В прошлом сезоне исландец получил травму, после чего перенес операцию на ахилловом сухожилии. К тренировкам в общей группе он приступил сравнительно недавно, потому в сезоне 2021/2022 еще не появлялся на поле в футболке ЦСКА.



Рыночная стоимость Магнуссона составляет 3,5 млн евро.