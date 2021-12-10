«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «Аякса»

Дата публикации: 10-12-2021

«Fichajes» утверждает, что «Барселоне» нужен Себастьян Аллер, выступающий за «Аякс». Каталонцы продолжают поиски нападающего, а футболист амстердамского клуба рассматривается ими как потенциальный вариант усиления состава.



Аллер является воспитанником французской школы футбола. Игроком «Аякса» он стал в начале 2021 года, перебравшись в Нидерланды из «Вест Хэма». Сумма трансфера составила 22,5 млн евро. В нынешнем сезоне в активе 27-летнего ивуарийца 19 забитых мячей и 6 ассистов в 21 встрече за амстердамский клуб.



Соглашение нападающего с «Аяксом» действует до июня 2025 года. Рыночная стоимость Себастьяна равняется 27 000 000 евро («Transfermarkt»).



В сборную Кот д'Ивуара он вызывается с 2020 года.