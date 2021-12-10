«Зенит» и Сутормин не могут прийти к соглашению по продлению контракта

Дата публикации: 10-12-2021

«Зениту» и Алексею Сутормину не удается договориться относительно пролонгации соглашения. Информацией поделился ресурс «Sport24».



Срок действия контракта с 27-летним хавбеком ограничен летом 2022 года. Однако уже с января он сможет вести переговоры по сотрудничеству с другими командами. Ранее СМИ писали, что футболист хочет остаться в Санкт-Петербурге, а продление контракта с клубом является одной из его главных целей.



За «Зенит» Сутормин выступает с лета 2019 года. До этого он защищал цвета «Рубина». В сезоне 21/22 Алексей провел за петербургскую команду 19 игр, в которых отметился 4 забитыми мячами и 1 результативным пасом.



Портал Transfermarkt.de оценивает россиянина в 2,5 млн евро.