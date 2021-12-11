«Ливерпуль» интересуется вингером «Вест Хэма» Боуэном

Дата публикации: 11-12-2021

«Liverpool Echo» сообщает об интересе «Ливерпуля» к Джарроду Боуэну, защищающему цвета «Вест Хэма».



«Мерсисайдцы» наблюдают за несколькими футболистами. В их число входит и Боуэн. Также «Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием Рафиньи, который выступает за «Лидс». Однако вероятность того, что эти игроки пополнят состав «красных» этой зимой минимальна.



Боуэн находится в Лондоне с января 2020 года. Соглашение 24-летнего англичанина с «Вест Хэм Юнайтед» рассчитано до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в его активе 22 поединка, в которых он отличился 4 раза и отдал 6 голевых пасов.



Рыночная стоимость Боуэна равняется 30 млн евро (по версии «Transfermarkt»).