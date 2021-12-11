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Впервые за 14 лет украинские клубы не сыграют в еврокубковой весне

Дата публикации: 11-12-2021

Еврокубковый сезон 21/22 для украинских команд сложился крайне неудачно. Ни одной из них не удалось пробиться в весеннюю стадию турнира, чего не было уже 14 лет.

В Лиге чемпионов Украину представляли «Динамо» и «Шахтер». Киевский и донецкий клубы стали 4-ми в своих группах и не получили путевку даже в Лигу Европы. В Лиге конференций от Украины выступала «Заря». Результаты команды из Луганска оказались чуть лучше. Она разместилась на третьей строчке в своей группе, но это не позволило ей выйти в следующую стадию.

В Лиге конференций также выступали украинские «Колос» и «Ворскла». Однако эти клубы не смогли пройти даже квалификационный раунд.

Отметим, от России в весенней стадии еврокубков борьбу продолжат «Зенит» и «Спартак». Оба коллектива будут выступать в Лиге Европы.

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