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Райола: «Холанд может перейти в «Баварию», «Реал», «Барселону» или «Манчестер Сити»

Дата публикации: 11-12-2021

Мино Райола рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Эрлинга Холанда, который является его клиентом. Слова известного агента в своем Twitter-аккаунте разместил Патрик Бергер.

«Эрлинг готов к следующему шагу. Он может стать игроком «Баварии», «Ман Сити», «Барселоны» или «Реала». Руководство «Боруссии» знает, что время придет», - цитирует агента журналист.

Также Райола дал комментарии относительно того, когда Холанд может покинуть дортмундскую команду.

«Это может случиться этим или следующим летом. Вероятность того, что Эрлинг сменит клуб по окончании сезона, велика», - сообщил Райола.

Соглашение Холанда с «Боруссией» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне на его счету 17 игр за дортмундский клуб (17 голов, 4 ассиста).

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