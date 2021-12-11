«Ньюкасл» и «Вест Хэм» претендуют на полузащитника «Вероны» Барака

Дата публикации: 11-12-2021

«Goal», указывая в качестве источника информации ресурс «L'Arena», сообщает, что интерес к Антонину Бараку проявляют сразу 2 английские команды. Подписать хавбека «Вероны» рассчитывают «Вест Хэм» и «Ньюкасл».



Переход может состояться уже зимой. Руководство «Вероны» готово расстаться с 27-летним чехом при наличии выгодного предложения. За полузащитника клуб хочет получить не меньше 20 млн евро.



Барак является воспитанником чешской команды «Пршибрам». «Верона» подписала игрока, который прошлый год провел в клубе на правах аренды, минувшим летом. С начала сезона он появлялся на поле в составе итальянского клуба в 16 поединках (5 забитых мячей, 3 голевых паса).



Transfermarkt.de оценивает Барака в 14 000 000 евро.