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«Зенит» может усилиться сразу тремя игроками

Дата публикации: 11-12-2021

«Зенит» прорабатывает вариант с подписанием сразу 3 футболистов. Информацию разместил «СЭ». Среди потенциальных трансферов значатся Адамов и Кузьмичев из «Урала» и Альварес из «Пеньяроля».

На приобретении Адамова настаивает Александр Медведев, занимающий должность гендиректора «Зенита». Тренерскому штабу клуба больше импонирует Кузьмичев.

В трансфере Альвареса также заинтересован Медведев. Инициатива еще не одобрена Еленой Илюхиной, возглавляющей совет директоров «Зенита». Уругваец рассматривается в качестве замены Азмуну, который может уйти из команды.

За Альвареса «сине-бело-голубые» предлагает 15 млн евро. Агенты форварда просят личный контракт для клиента на сумму в 2 млн евро и рассчитывают получить необходимые документы в ближайшее время.

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