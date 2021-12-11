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Икарди может покинуть «ПСЖ» зимой — СМИ

Дата публикации: 11-12-2021

Будущее Мауро Икарди остается под вопросом. По информации Николо Скиры, форвард может попрощаться с парижанами уже зимой. Инсайдер пишет, что Маурисио Почеттино не рассчитывает на аргентинца. Сам Икарди готов дождаться лета, чтобы окончательно разобраться в ситуации.

Сообщается, что интерес к нападающему проявляют сразу 2 клуба АПЛ, название которых не раскрывается.

Икарди начинал профессиональную карьеру в «Сампдории». В «ПСЖ» он перебрался из «Интера» в июле 2020 года. Его соглашение с «красно-синими» действует до лета 2024 года. В сезоне 2021/2022 на счету 28-летнего центрфорварда 3 забитых мяча в 17 поединках.

Стоимость аргентинца составляет 35 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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