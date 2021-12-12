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«Барселона» желает подписать Янузая

Дата публикации: 12-12-2021

Карьера Аднана Янузая может продолжиться в «Барселоне». Каталонцы хотят заполучить бельгийца, в настоящий момент защищающего цвета «Реала Сосьедад». Информацию разместил ресурс Sport.es.

Янузай связан контрактом с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона, после чего он станет свободным агентом, и подписать его можно будет бесплатно. Ранее полузащитник планировал продлить сотрудничество с «Реалом Сосьедад», но теперь на арену вышли «сине-гранатовые», и все может измениться. «Барселона» хочет, чтобы Янузай пополнил ее состав летом. Однако нельзя исключать, что трансфер 26-летнего футболиста состоится уже зимой.

В «Реале Сосьедад» не хотят отпускать хавбека. Йокин Аперрибай, президентствующий в клубе, ранее заявил следующее: «Надеюсь, что Аднан останется».

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