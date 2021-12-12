Рангник не собирается убеждать Погба остаться в «МЮ»

Дата публикации: 12-12-2021

По данным «Sky Sports», Ральф Рангник не станет удерживать Погба или кого-то из футболистов «Ман Юнайтед», если они сами не хотят остаться. Новый наставник «манкунианцев» уверен, что его работа заключается в другом.



Рангник подчеркнул, что 10-го декабря хавбек должен был прибыть в Великобританию из ОАЭ, где он восстанавливался после травмы, полученной в составе французской сборной.



Специалист заявил: «Если Поль не хочет выступать за такую легендарную команду, как «Манчестер Юнайтед», то я не вижу смысла убеждать его в обратном. У клуба невероятная поддержка, и мне кажется, никто не должен упрашивать футболиста остаться».



Будущее Погба в «Юнайтед» остается под вопросом. Его соглашение с «красными дьяволами» истекает ближайшим летом.