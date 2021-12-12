Полузащитник «Ювентуса» Артур может сменить клуб в январе

Дата публикации: 12-12-2021

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте написал, что Артур, выступающий в «Ювентусе», может покинуть клуб зимой. Об этом заявил Федерико Пасторелло, представляющий интересы 25-летнего полузащитника.



«Оставлять футболиста такого качества в запасе просто позорно. В январе нельзя исключать различного варианта развития событий. К игроку проявляют интерес испанские клубы, а также команды из Серии А и АПЛ», - цитирует Пасторелло известный инсайдер.



В Турин Артур перебрался осенью 2020 года, подписав с клубом 5-летний контракт. В нынешнем сезоне в активе бразильца всего 8 игр (без результативных действий).



Рыночная стоимость хавбека равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).