«Рома» хочет заполучить защитника «Норвича» Ааронса

Дата публикации: 12-12-2021

«Gazzetta dello Sport» пишет об интересе «Ромы» к футболисту «Норвича». Речь идет о защитнике Максе Ааронсе.



Жозе Моуриньо не очень доволен оборонительной линией римлян и намерен усилить ее уже зимой. Португалец планирует взять игрока «Норвича» на замену Рику Карсдорпу.



Ааронс начинал заниматься футболом в клубе «Лутон Таун». В 2016 году он оказался в структуре «Норвича». Его дебют в основе команды состоялся спустя 2 года. В сезоне 2021/2022 Макс провел за «канареек» 15 игр, в которых отметился 1 голевым пасом.



Соглашение 21-летнего защитника с клубом действует до лета 2024 года. Transfermarkt.de оценивает футболиста в 22 000 000 евро.



Добавим, что Ааронс выступал за английские сборные различных возрастов (U19 и U21).