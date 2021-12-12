«Реал» нашел преемника Каземиро в АПЛ

Дата публикации: 12-12-2021

«Реал» подыскивает игрока на позицию Каземиро. В качестве замены бразильца, с которым клуб может прекратить трудовые отношения, «сливочные» рассматривают Уилфреда Ндиди, защищающего цвета «Лестера». Об этом информирует «Naija».



Ранее сообщалось, что Каземиро может перебраться в Англию, где интерес к нему проявляет «Челси».



В Мадрид бразильский хавбек переехал в 2013 году. Его контракт с «Реалом» истекает в июне 2025 года. В нынешней кампании в активе Каземиро 3 голевых паса в 21 встрече.



Ндиди находится в «Лестере» уже 4 сезона. С английской командой он связан трудовым договором до лета 2024 года. В сезоне 21/22 на счету полузащитника 17 игр за «лис» (1 гол).



Ценник на Ндиди составляет 60 млн евро («Transfermarkt»).