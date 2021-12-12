Презентация нового тренера «Спартака» запланирована на 17 декабря

Дата публикации: 12-12-2021

«Спартак», по всей видимости, получит нового наставника уже на следующей неделе.



«В среду или четверг в Россию должен прибыть Паоло Ваноли. О контракте со специалистом «красно-белые» договорились еще в октябре, потому успешное выступление команды в Лиге Европы, где она вышла в плей-офф с 1-го места, не могло отразиться на судьбе Руя Витории. Скорее всего, помощником Ваноли в московском клубе будет Марко Донадель, ранее работавший в молодежной и основной командах «Фиорентины», - пишет Telegram-канал «СериАл с Кудиновым».



Информацию по Ваноли в своем «Twitter» подтвердил и Николо Скира. «Стороны завершили сделку! Ваноли возглавит «Спартак». Об этом сообщалось еще в ноябре, потому ничего сверхъестественного здесь нет», - написал инсайдер.



Последним местом работы 49-летнего итальянца был тренерский штаб «Интера», где он помогал Антонио Конте.