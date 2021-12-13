«Бавария» может подписать Дембеле, если Коман не продлит контракт с клубом

Дата публикации: 13-12-2021

«Бавария» рассматривает вариант с покупкой Усмана Дембеле. Информацию об этом в своем Twitter-аккаунте опубликовал Кристиан Фальк.



Инсайдер сообщил, что мюнхенцы намерены прибрести вингера «Барселоны» на место Кингсли Комана, если тот решит не продлевать сотрудничество с немецкой командой. Его соглашение с «Баварией» истекает летом 2023 года.



Дембеле пополнил состав «Барселоны» 4 года назад. За его трансфер испанцы заплатили дортмундской «Боруссии» 135 млн евро. Соглашение француза с «сине-гранатовыми» действует до июня 2022 года.



В сезоне 2021/2022 Дембеле выходил на поле в футболке каталонцев в 5 встречах (без результативных действий).



Его ориентировочная стоимость равняется 50 млн евро (Transfermarkt.de).