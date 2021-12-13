«Челси» намерен продлить контракт с 37-летним Силвой до 2023 года

Дата публикации: 13-12-2021

Николо Скира пишет, что «Челси» хочет сохранить в своем составе Тьяго Силву. Лондонцы довольны игрой 37-летнего бразильца и подготовили для него контракт до 2023 года. По данным инсайдера, защитник продлит сотрудничество с клубом в ближайшее время.



Силва долгое время выступал за «ПСЖ». Париж он покинул летом 2020 года в связи с истечением контракта, после чего подписал соглашение с «Челси». В нынешнем сезоне на счету бразильца 18 поединков в составе «аристократов», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 2 ассистами.



Действующее соглашение центрбека с лондонцами рассчитано до конца сезона. Transfermarkt.de оценивает игрока в 3 000 000 евро.



Ранее сообщалось, что Силва может вернуться в бразильский чемпионат.