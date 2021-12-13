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«Ювентус» намерен купить Кавани, Влаховича или Скамакку

Дата публикации: 13-12-2021

«Football Italia», ссылаясь на ресурс «Tuttosport», сообщает об интересе «Ювентуса» к Эдинсону Кавани. Сам уругваец готов к переменам, поскольку ищет команду, способную мотивировать его.

Помимо Кавани, туринцы рассматривают кандидатуры Душана Влаховича («Фиорентина») и Джанлуки Скамакки («Сассуоло»).

«Football Italia», указывая в качестве источника «La Gazzetta dello Sport», также сообщает, что именно Влахович считается для «Ювентуса» приоритетной целью. На серба также претендуют «Тоттенхэм» и «Ман Сити». Пока непонятно, уйдет ли Влахович из «Фиорентины» в январе.

Скамакка интересен нескольким топ-клубам Италии, включая «Интер». «Сассуоло» не планирует расставаться с игроком в январе. При этом Скамакку клуб оценивает в 40 млн евро.

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