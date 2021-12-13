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«Шахтер» официально подтвердил уход Марлоса

Дата публикации: 13-12-2021

«Шахтер» объявил о прекращении трудовых отношений с Марлосом. «Горняки» разместили информацию на своем сайте. В конце декабря бразилец станет свободным агентом и покинет клуб.

Марлос защищал цвета донецкой команды с 2014 года, перебравшись в «Шахтер» из «Металлиста». Сумма трансфера составила 8 млн евро. Всего в его активе 287 игр за «горняков» (74 забитых мяча, 65 голевых пасов). Вместе с «Шахтером» хавбек 4 раза побеждал в УПЛ, Кубке и Суперкубке Украины.

В текущем сезоне Марлос не так часто выходил на поле в составе «горняков», поскольку «Шахтер» взял курс на обновление команды. С 2017 года полузащитник выступает за национальную команду Украины.

Сообщается, что следующим клубом хавбека может стать «Атлетико Паранаэнсе».

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