«Шахтер» официально подтвердил уход Марлоса

Дата публикации: 13-12-2021

«Шахтер» объявил о прекращении трудовых отношений с Марлосом. «Горняки» разместили информацию на своем сайте. В конце декабря бразилец станет свободным агентом и покинет клуб.



Марлос защищал цвета донецкой команды с 2014 года, перебравшись в «Шахтер» из «Металлиста». Сумма трансфера составила 8 млн евро. Всего в его активе 287 игр за «горняков» (74 забитых мяча, 65 голевых пасов). Вместе с «Шахтером» хавбек 4 раза побеждал в УПЛ, Кубке и Суперкубке Украины.



В текущем сезоне Марлос не так часто выходил на поле в составе «горняков», поскольку «Шахтер» взял курс на обновление команды. С 2017 года полузащитник выступает за национальную команду Украины.



Сообщается, что следующим клубом хавбека может стать «Атлетико Паранаэнсе».