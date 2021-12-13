«Арсенал» подготовил первое предложение по Кулусевски

Дата публикации: 13-12-2021

«Арсенал» готов выкупить права на Деяна Кулусевски. По информации Николо Скиры, «пушкари» уже подготовили для «Ювентуса», владеющего правами на 21-летнего правого вингера, предложение по сумме трансфера. Лондонцы готовы выложить за шведа порядка 30-35 млн евро.



Кулусевски пополнил состав «Юве» в 2020 году, перейдя из «Аталанты» за 35 млн евро. Вторую половину сезона 19/20 он провел в аренде в «Парме», после чего вернулся в Турин. Однако проявить себя в футболке «бьянконери» у него не получилось. В итоге клуб решил расстаться с игроком.



Соглашение Кулусевски с командой Массимо Аллегри действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне на счету крайнего полузащитника 19 встреч (1 забитый мяч, 2 ассиста).



Ценник на шведа равняется 35 млн евро (согласно «Transfermarkt»).