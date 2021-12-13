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«Зенит» и «Локомотив» хотят подписать Пиняева

Дата публикации: 13-12-2021

По данным «РБ-Спорт», на Сергея Пиняева претендуют сразу 2 российских гранда. Талантливый хавбек заинтересовал «Локомотив» и «Зенит».

В настоящий момент права на юный игрока принадлежат «Крыльям Советов». Его контракт с самарцами истекает летом 2024 года. Однако в соглашении прописаны отступные, размер которых составляет 2,4 млн евро.

За «Крылья Советов» Пиняев выступает с лета этого года. Ранее он защищал цвета «Чертаново». В сезоне 2021/2022 на счету 17-летнего уроженца Саратова 19 встреч в составе «зелено-бело-синих», в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Стоимость Пиняева равняется 0,8 млн евро.

Следует отметить, что 11-го декабря полузащитник забил свой первый мяч в РПЛ. В матче 18-го тура он огорчил «Рубин».

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