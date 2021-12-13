Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/2021

Дата публикации: 13-12-2021

УЕФА провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Определились восемь пар участников, которые в феврале будущего года продолжат борьбу за трофей.

На этой стадии розыгрыша не могут встретиться команды из одной группы или представители одной ассоциации.



Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)

Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия)

Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия)

Интер (Италия) - Ливерпуль (Англия)

Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия)

Челси (Англия) - Лилль (Франция)

Пари Сен-Жермен (Франция) - Реал Мадрид (Испания)



Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные - на 8, 9, 15 и 16 марта.



Финал состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.







