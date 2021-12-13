Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/2021
Дата публикации: 13-12-2021
УЕФА провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Определились восемь пар участников, которые в феврале будущего года продолжат борьбу за трофей.
На этой стадии розыгрыша не могут встретиться команды из одной группы или представители одной ассоциации.
Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)
Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия)
Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)
Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия)
Интер (Италия) - Ливерпуль (Англия)
Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия)
Челси (Англия) - Лилль (Франция)
Пари Сен-Жермен (Франция) - Реал Мадрид (Испания)
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные - на 8, 9, 15 и 16 марта.
Финал состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.