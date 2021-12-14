Источник: Агуэро объявит о завершении игровой карьеры 15 декабря

Дата публикации: 14-12-2021

«Marca», указывая в качестве источника Эмилио Перес де Розаса, пишет, что Серхио Агуэро намерен завершить карьеру футболиста. Причиной этого стали проблемы с сердцем. Решение является окончательным. Объявить о нем аргентинец намерен 15 декабря.



Проблемы у форварда обнаружились по ходу поединка с «Алавесом». У Агуэро выявили тахикардию, после чего он покинул поле. Отклонения были небольшими, а игрока решили заменить ради предосторожности. После встречи сообщалось, что 33-летний аргентинец не испытывает дискомфорта. Позже выяснилось, что Агуэро пропустит, по меньшей мере, 3 месяца.



Состав «Барселоны» Серхио пополнил этим летом. В испанский клуб он перебрался из «Ман Сити» в статусе свободного агента.