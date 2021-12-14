«Торино» не может договориться с Белотти о продлении контракта

Дата публикации: 14-12-2021

Фабрицио Романо, ссылаясь на ресурс «Sky Sport», сообщает, что Андреа Белотти близок к уходу из «Торино» по завершении сезона. Сторонам пока не удалось согласовать пролонгацию соглашения, потому центрфорвард, по всей видимости, уйдет из клуба свободным агентом.



«Наши шансы в вопросе продления сотрудничества с Белотти невелики. Поглядим, что можно сделать», - цитирует Урбано Кайро, являющегося президентом «Торино», инсайдер в своем «Twitter».



Цвета туринской команды нападающий защищает с лета 2015 года. В сезоне 2021/2022 на счету Белотти 10 игр, в которых он отличился 2 раза и сделал 1 ассист.



Вместе со сборной Италии Андреа минувшим летом выиграл Евро-2020. Transfermarkt.de оценивает 27-летнего футболиста в 35 000 000 евро.