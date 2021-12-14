«Милан» хочет подписать Ориги

Дата публикации: 14-12-2021

Дивок Ориги может перебраться в Серию А. По данным источника, в услугах бельгийца заинтересован «Милан». Итальянская команда подыскивает нападающего, который смог бы заменить Златана Ибрагимовича. Возрастному шведу исполнилось уже 40 лет, и в долгосрочной перспективе клуб не может на него рассчитывать.



Среди претендентов на Ориги также значится «Аталанта».



В «Ливерпуле» бельгиец выступает с июня 2014 года. Его соглашение с клубом заканчивается летом 2022 года, после чего он сможет покинуть команду как свободный агент.



В сезоне 2021/2022 на счету бомбардира 3 забитых мяча и 2 голевые передачи в 10 встречах за «мерсисайдцев». Стоимость 26-летнего игрока равняется 12 млн евро.



Источник – «TMW».